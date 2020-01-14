Taçoy: “Elektrik ve akaryakıtta zam öngörmüyoruz”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmalarında, ekonomik durum, elektrik , eğitimdeki sorunlar ve bölgedeki gelişmeler de gündeme geldi.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 20 Ocak pazartesi saat 10.00’da yapılacak.



ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Ekonomik Durum” başlıklı konuşmasında, ülkede ekonomik ve kamu reformuna ihtiyaç bulunduğunu, bürokrasinin yatırımcının önüne engel olarak çıktığını ifade ederek, yatırımın önünün açılması için bürokrasinin azaltılmasının, ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi.

Bürokrasinin azaltılması için hükümetin ne yaptığını soran Arıklı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için çıkarılan yasaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yatırımcıların önünün açılmasının, bürokrasinin aşılması yanında girdi maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Arıklı, elektriğin ucuzlatılması için güneş enerjisinden yararlanılması gerektiğini, ayrıca kablo ile elektriğin şart olduğunu kaydetti.

Arıklı, dolarda ciddi bir artış olmamasına rağmen elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede “kıyamet” kopacağını, vatandaşların Meclis önünde eylem yapacağını ve milletvekillerinin “kaçacak delik arayacağını” söyleyerek, hükümetin Kıb-Tek konusunda ne yaptığını sordu.

Ülkeye güneş enerjisi, kablo ile elektrik sağlanabileceğini ancak jeneratör alınmasının gündemde olduğunu ifade eden Arıklı, bu konuda eleştirilerde bulundu, jeneratör alımının “büyük bir hata olacağını ve kurumu daha da zora sokacağını” kaydetti.

Kıb-Tek çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ile kuruma büyük bir külfet olduğunu, kurumu zarara soktuğunu, KTHY’nin de bu şekilde batırıldığını ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in bu yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi, hükümetten bu konularda adım atmasını beklediğini vurguladı.



TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Meclis kürsüsünden hiçbir milletvekiliyle “dalga geçmediğini” ifade ederek, sadece doğruyu tartışmak için konuştuğunu söyledi.

Taçoy, bütçeyi tahmin edilenden çok daha az bir rakam açıkla kapattıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti ile, KKTC’yi kalkındıracak, bütçe açıklarını kapatacak gümrük birliğini yakalayacak, hayat pahalılığını düşürecek adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini kaydetti.



“ELEKTRİK VE AKARYAKITTA ZAM YAPMAYI ÖNGÖRMÜYORUZ”

Bunun da aynı para birimlerini kullanan ülkelerin karşılıklı işbirliği ve tedbirleri alarak yapılabileceğini anlatan Taçoy, devlet bütçesinin ekonominin yüzde 13’ü olduğunu kaydetti ve hayat pahalılığı ile döviz artışlarının ekonomiyi etkilediğini, hükümet olarak da bunlara rağmen elektrik ve akaryakıtta zam yapmadıklarını ve yapmayı da öngörmediklerini belirtti.

Milli gelirin artması için de tüm sektörlerde çeşitlendirmelerin ve sektörlerin artırılmasının gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, ülkeye yatırımcı gelmesinin bu şartlarda zor olduğunu ancak yatırım değil getirinin önemli olduğunu, getiriye göre yatırımların yapıldığını anlattı.

Yatırımın önünün açılması için çalışmalar yaptıklarını, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için de Maliyenin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Taçoy, kredi kartı alışverişlerinin yüzde 1 iadesinin önemli bir adım olduğunu ve bu konuda çalışıldığını kaydetti.



“ELEKTRİKTE ZAM YAPMA NİYETİM YOK ANCAK NE KADAR SÜRECEĞİNİ SÖYLEYEMEM”

Taçoy, elektrikte zam yapmaya niyeti olmadığını ancak ne kadar süreceğini söyleyemeyeceğini ifade ederek, güneş enerjisi üretimi konusunda da teknik bilgiler verdi ve yatırımın yapılması için gerekli çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Elektrik fiyatlarının düşürülmesi için güneş enerjisi ve kablo ile enterkonnekte sistemleri konusunda çalışmaların sürdüğünü işaret eden ve teknik bilgiler veren Taçoy, AB’nin de Kıbrıs’ta çevre dostu bir enerjide her iki tarafı destekleyecek adımları atmasının önemli olduğunu söyledi.

AKSA konusunun da dahil olduğu tüm bu konularda bu yıl adım atılacağını ve Meclisi yanında görmek istediğini ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’te KTHY’de yaşananların olmaması için dengenin kurulmasının, finansal dengenin önemli olduğunu kaydetti.

Enerji Verimliliği Yasası konusunda da gerekli çalışmaların sürdüğünü ve Şubat ayı içinde çalışmaların tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Taçoy, elektrikte sadece fiyatın düşmesi için değil sistemin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gayreti içerisinde olduklarını, tüm çalışmaların da en hızlı bir şekilde hayat bulması için sürdüğünü söyledi.



TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, “Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki emperyalizm oyunları” konusunda konuştu. Denktaş ve Küçük’ü rahmet ve saygıyla anan Töre, Kıbrıs Türk halkının liderlerini yeteri kadar önemi vererek mi yoksa sadece anmak için mi andıklarını sordu.



Orta Doğu’da, Doğu Akdeniz’de büyük oyunların oynandığını, Türkiye üzerinde de büyük oyunlar oynandığını ifade eden Töre, tüm bu oyunlar içinde samimiyetle güçlü bir şekilde devlete sahip çıkılmasının önemine işaret etti.Töre, bölgede gerginliğin ve kavgaların kimseye fayda getirmediğini, sadece savaşa davetiye çıkardığını ifade ederek, ABD’nin Rum tarafına silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin bu bölgede gücünü artırmasının önemli olduğunu kaydetti.AB’nin de Rum yönetimine destek verdiğini ama “Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından işgal edildiğini” görmediğini ifade eden Töre, AB’nin Kıbrıs’taki durum için kendini sorgulamasını istedi.



HAMZAOĞULLARI

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “2020-2021 Eğitim Yılında İskele- Karpaz’da Yaşanacak Sıkıntılar” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Hamzaoğulları, Meclis’te hükümet ve özellikle Milli Eğitim ve Kültür Bakanının olmamasını eleştirerek, konuşmasının bakan veya bürokratları tarafından bir şekilde dinlendiğini ve cevaplanacağını umduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, İskele’de eğitim alanında birçok sıkıntı olduğunu, özellikle Bekirpaşa Lisesinde nüfus artışından ötürü öğrencilerin çok dar alanlarda eğitim almak zorunda kaldığını işaret ederek, burada yaşanan sıkıntıları anlattı ve İskele’ye yapılması planlanan kolejle ilgili son gelişmeler konusunda Meclise bilgi verilmesini istedi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüştürülmesinin Bekirpaşa Lisesinde yaşanan yoğunluğu azaltacağına inanç belirterek, bu konuda görüşlerin ne olduğunu sordu.

İskele merkezde ilköğretimin de yetersiz olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, burada eğitim alan çocukların bazılarının Türkçe bilmediği bilgisini aldığını ifade etti, burada Türkçe eğitimi verecek ikinci bir ilkokula ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Özel eğitim ile ilgili de bölgede açık olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, Erenköy İlkokulu ile Yeşilköy İlkokulunun birleştirilmesi gerektiğini, bu birleştirme ile boşa çıkacak Yeşilköy İlkokulunun da özel eğitim okulu olarak kullanılabileceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy da, Hamzaoğulları’na teşekkür ederek, İskele’ye kolej ile ilgili gerekli yatırımın yapılması için Vakıflar İdaresi bütçesinin Bakanlar Kurulunda olduğunu kaydetti; Türkçe eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması için de Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının gerekli girişimleri yapacağını ve tarafına gerekli bilgilerin verileceğini kaydetti.



ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da, “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Alması Gereken Tasarruf Önlemleri” konusunda konuştu. Zaroğlu, ülkede yol harçlarına getirilen zamlara vatandaşların tepki gösterdiğini ve eylem yapmasına kadar sürecin ilerlediğini ifade ederek, bu harçların toplanıp sadece yol altyapılarına kullanılması talebinin olduğunu kaydetti.

Zaroğlu, bu konuda ilk tedbirin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi örtülü ödeneklerin kaldırılması ile alınabileceğini ifade etti. Zaroğlu, ülkede, dış geziler, harcırahlar, resmi hizmet araçları, makam araçları, sözleşmeli personel, danışmanlar, basın danışmanları, özel basına verilen teşvikler, sendikalara verilen ayrıcalıklar, belediyelerin azaltılması, devletin kira masraflarını azaltması, devlet dairelerini kira karşılığı yerlerden çıkarması, vergi kaçakçılığını önlemesi, kaçak elde edilen gelirlere el konması, beyan edilen ancak doğru olmayan gelirler konusunda ciddi araştırmalar yapılması, Kıb-Tek ve diğer kurumlarda fazla personel alımı ve ek mesailerin önüne geçilmesi, teşvik ve ayrıcalıklara son verilmesi, nereden buldun yasası çıkarılması durumunda devletin gelir elde edeceğini kaydetti.

Ülkede üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Zaroğlu, ayrıca dış temsilciliklere de çok yüksek paralar harcandığını, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini, bununla birlikte tasarruf sağlanacağını belirtti.

Ülkeye giren döviz konusunda ciddi bir politika uygulanması, devlete asgari ücret gösterip farklı ödeme yapan şirketlerin denetime alınması gibi daha birçok önlem alınabileceğini ifade eden Zaroğlu, bu konularda önlemler alınırsa ülkenin yeniden kalkınması için kaynak yaratılacağına inanç belirtti.



TAÇOY

Taçoy da söz alarak, Zaroğlu’na yanıt verdi. Taçoy, talep edilen tedbirlerin alınabileceğini ancak değişik yöntemlere de bakılması gerektiğini ifade ederek, devletin bütçesinin düzene girmesi için sadece tedbir değil, verdiği hizmetleri de ucuz vermemesi gibi bir adım atılabileceğini kaydetti.

Taçoy, devletin kiraladığı binaların bir hesaba göre yapıldığını da ifade ederek, talepleri not aldığını ve atılması gereken adımlar varsa bunları değerlendireceklerini söyledi.



BÜYÜKOĞLU

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da, “Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Büstleri” ile ilgili konuşma yaptı. Büyükoğlu, anma törenlerinin sadece merkezde yapıldığını ancak tüm ilçelerde tam anlamıyla yapılamadığını kaydetti.

İlçelerde liderlerin büstlerinin de olmamasından dolayı anma törenlerinin Atatürk Anıtı ve büstleri önünde yapıldığını ifade eden Büyükoğlu, Dr. Küçük ve Denktaş’ın tüm ilçelerde meydanlara anıt ve büstlerinin dikilmesi gerektiğini, Ulu önder Atatürk Anıtlarının yanına konuşlandırılabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından sorular kısmına geçildi ve oturum tamamlandı.



