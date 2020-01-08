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Sürücüler dikkat...

Yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı... Polis yol durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sürücüler dikkat...

Yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı... Polis yol durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:31
Sürücüler dikkat...

*** Tatlısu - Geçitkale Anayolunun, Mersinlik piknik alanı bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yolda kayganlık ve buzlanma meydana gelmiştir.  Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

*** Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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*** Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

*** Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir. Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 08.01.2020 13:10
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