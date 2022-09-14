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Suriyeli 2 mülteci yakalandı

14 Eylül 2022 Çarşamba 14:17
Suriyeli 2 mülteci yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC sınırları kaçakçıların ve mültecilerin kontrolsüz geçiş olmaya devam ediyor. Her gün söz konusu sınırlardan Güney İle Kuzey arasında geçiş yapan onlarca kişi yakalanırken yakalanmayanlar ise rahatça geçiş sağlıyor. Geçtiğimiz gün Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak isterken yakalanan iki Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe, olguları aktardı. Polis, 2 Suriye uyruklu mültecinin, 10  Eylül tarihinde Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip, KKTC’ye yasal olmayan yolla giriş yaptıklarının tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptığının dikkate alınarak yasal statüleri olmadığından davalarında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, yasal statüsü olmayan 2 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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