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“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa’ya aykırı bulmasıyla ilgili gerekçeli kararı gördükten sonra sürecin en iyi şekilde yönetileceğini söyledi. Önemli olanın soğukkanlı ve memleketin, halkın menfaatine, hayrına ne ise o şekilde sürecin yönetilebilmesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

07 Eylül 2022 Çarşamba 18:23
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”

Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.00’te tamamlandı. Yaklaşık 3 buçuk saatlik toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında bugün ürettiği karara değinerek, yıllardır gündemde olan belediyeler reformunu ciddiye alan hükümetin uzun çalışmalar sonrasında seçimlerin Haziran ayında değil 27 Kasım’da yapılması kararının mahkemeye taşındığını belirtti.

Yasanın Anayasa’ya aykırı olduğuyla ilgili kararın sıkıntı yarattığını dile getiren Tatar, mahkemenin, seçimlerin 4 yılda bir yapılması gerektiğine ilişkin Anayasa maddesinden dolayı böyle bir karar aldığını kaydetti.

-“Meclisimiz ülkede büyük bir reforma imza attı”

28 belediyenin 18 belediyeye indirilmesini öngören belediyeler reformuyla ilgili önemli yasanın Meclis’ten geçtiğine işaret eden Tatar, Meclisin, hizmetlerin daha verimli olması ve kaynakların daha iyi yönetilebilmesini içeren böyle bir yasayı geçirerek büyük bir reforma imza attığını söyledi.

Seçim tarihi konusunda Başbakanın davetiyle Bakanlar Kurulu’na katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, konuyla ilgili bu sabah Başsavcı’yla görüşerek, değerlendirmeler aldığını kaydetti.

Hala gerekçeli kararın üretilmediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Yüce mahkemenin gerekçeli kararını akşam saatlerde yayınlamasını bekliyoruz. Gerekçeli kararın okunmasından sonra istişare ederek, bu süreci nasıl yönetiriz, nasıl bu süreç yönetilip de seçime gidilir. Bütün bunların değerlendirilmesi yapılmaktadır” diye konuştu.

-“Bu sürecin nasıl yönetileceği noktasında büyük bir hassasiyet var”

Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile yaptığı değerlendirmeye de değinen Tatar, "Elbette Anayasa Mahkemesi’nin ürettiği kararın, saygı itibarıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunu değerlendiriyoruz. Haziran ayının geçmesi dolayısıyla geri dönüş yok. Seçim de mutlaka olacağına göre bu seçim tarihinin hangi tarihte olması gerektiğini hukukçularımızla, başsavcıyla ve diğer ilgili arkadaşlarla idare değerlendiriyor. Sürecin nasıl yönetileceği noktasında büyük bir hassasiyet vardır.”

-“Hizmetlerin halka devam ettirilmesi gerektiği noktasında bir kanaat var”

Bir başka konunun ise böyle bir kararın üretilmesiyle, belediye başkanlarının ve belediye yönetimlerinin yetkilerine ilişkin belirsizliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hukukta zorunluluk ilkesi doğrultusunda, halka hizmetin devam ettirilmesi gerektiği noktasında bir kanaat vardır. Bütün bunlar değerlendirilmektedir. Benim Bakanlar Kurulu’na geliş sebebim buydu” dedi.

Başbakan’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “En iyi şekilde bütün bunlar değerlendirilmekte… Ve halkımızla, belediye idareleriyle, belediye başkanlarıyla bütün bu kanaatler paylaşıldıktan sonra bu süreç en iyi şekilde yönetilecektir” şeklinde konuştu.

-“Kaos ortamı veya halkımızın zarar göreceği bir takım gelişmelere seyirci kalmak doğru değil”

Önemli olanın böyle durumlarda soğukkanlı olup, memleketin ve halkın menfaatiyle hayrına ne ise o şekilde sürecin yönetilebilmesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Kaos ortamı veya halkımızın zarar göreceği bir takım gelişmelere seyirci kalmak doğru değildir. Bunları akıl yoluyla, mantık yoluyla nasıl yöneteceğiz, bütün bu konularda istişare ederek, mantıklı bir şekilde bu süreci yönetmek ve yürütmek hepimizin görevidir" 

Tatar, gerekçeli kararın okunmasının ardından savcılar ve hukukçularla istişare ettikten sonra gelişmeleri kamuoyuyla  paylaşacaklarını söyledi.

Haber: Afet İlban   Fotoğraf: Süleyman Önal

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