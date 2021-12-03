Sucuoğlu, Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi’nden bir heyeti kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin lokomotif sektörler olan turizm ve yüksek öğrenimin yansıra diğer sektörleri de ekonominin içine katarak ülkeyi kendi kendine yeter hale getirmek olduğunu söyledi.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu Türkiye Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya ve İstanbul Şubesi heyetini kabulünde, KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını bu çerçevede yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konulacağını kaydetti.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, iki devlet tek millet vurgusu yaparak, “Anavatandan kendimizi hiçbir zaman ayrı görmedik” dedi.
Başbakan Sucuoğlu, pandeminin ülkedeki lokomotif sektörler olan turizm ve yükseköğrenimi başta olmak üzere diğer sektörlerin de ciddi boyutta etkilediğini belirtti.
23 Ocak’tan sonra ciddi radikal açılımlar yapacaklarını kaydeden Başbakan, “Tanınmamışlık ve ambargolar ciddi bir problem ama Kıbrıs Türkü 1974’ten sonra hep itilmenin, kakılmanın dezavantajını yaşadı. Bana göre gün, tanınmamışlığın yarattığı dezavantajı avantaja döndürme zamanıdır” dedi.
KKTC’nin yatırım ve yatırımcı dostu bir ülke olacağını ifade eden Sucuoğlu, yatırımcının önünü açmak için her türlü faaliyetin ortaya konulacağını söyledi.