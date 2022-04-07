Sucuoğlu: Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için girişimler başlatıldı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı bir haktır. Sağlık kavramı hayatımızda hiç bir kavramla değiştirilemez veya ölçülemez. Dolayısıyla dünyanın en özverili mesleklerinden birini ifa eden sağlık çalışanlarımızın önemini bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha ön plana çıkarmak istiyorum. Bana göre birçok meslekte olduğu gibi sağlığın temelinde insan sevgisi yatar. Sağlık sektörü, güç çalışma şartları, özveri ve sabır gerektiren zor bir alandır. Özellikle insan sağlığı ve insan hayatı söz konusu olduğundan büyük bir itina, dikkat ve ciddiyet gerektirir. Son dönemde yaşadığımız Koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecinde de tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarına hep birlikte şahit olduk. KKTC olarak bu zor süreçten geçerken mücadeledeki en büyük pay hiç şüphesiz onlara aittir. Tüm zor şartlara rağmen görevini gerçekleştirmekten vazgeçmeyen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımızın özellikle bu zor süreçteki katkıları asla unutulamaz.”

“HALKIMIZA SAĞLIK VE TEDAVİ HİZMETLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE SUNMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLDUK”

Sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC hükümeti olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla halkımıza sağlık ve tedavi hizmetlerini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduk” dedi.

“SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLATILDI”

Sucuoğlu, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak duruma getirilmesine yönelik girişimler başlatılmıştır. Sağlık sisteminde gerek yıllardır yaşanan sorunlara gerekse de pandemi sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara öncelik verilerek, etkin ve kaliteli bir sağlık sisteminin oluşturulması, daha çağdaş sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına çalışmalar sürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, insan hayatının değerinin bilinciyle sabır, üstün gayret ve sevgiyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu anlamlı hafta vesilesiyle bir kez daha teşekkür eder, saygılar sunarım.”