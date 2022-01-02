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Sucuoğlu: KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek güç UBP'dir

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Maraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

02 Ocak 2022 Pazar 20:30
Sucuoğlu: KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek güç UBP'dir

Sucuoğlu'na UBP bölge milletvekili adayları eşlik etti.

Ev sahipliği ve sıcak ilgi için teşekkür eden Sucuoğlu, “vatandaşın UBP'ye her geçen gün artan güveninin kendilerine hem güç hem de motivasyon kattığını hem de gurur verici bir sorumluluk yüklediğini” söyledi.

“UBP açık ara birinci parti konumundadır” diyen  Sucuoğlu, "Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve mali süreçler içerisinde, KKTC'yi istikrarla refaha ulaştıracak tek güç Ulusal Birlik Partisi'dir. Tek başımıza, hükümeti kuralım... Sorunlarımızı tek elden, tek anlayışla, birlikte alınacak pragmatik kararlarla kalıcı olarak çözelim" ifadelerini kullandı.

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Ülkedeki en önemli projelere UBP'nin imza attığına işaret eden Sucuoğlu, “İktidar bizim işimiz dedik. Kısa sürede bu sloganımızı halkımız da benimsedi...” dedi.

Sucuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanındadır.   24 Ocak'ta başlayacak 5 yıllık tek partili UBP hükümeti döneminde, Anavatan Türkiye'nin desteğine ve yol göstericiliğine geçmişe oranla daha çok ihtiyaç duyacağız”

Ak Hataylılar Derneği'ni de ziyaret eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu bölge esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti.

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Son Güncelleme: 02.01.2022 22:38
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