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Sucuoğlu: “Engellilerin bir gün değil 365 gün hatırlanması gerekir”

03 Aralık 2021 Cuma 16:45
Sucuoğlu: “Engellilerin bir gün değil 365 gün hatırlanması gerekir”

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ…

BAŞBAKAN SUCUOĞLU KIBRIS TÜRK ENGELLİLER FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

“ESAS HEDEF EKONOMİNİN AYAĞA KALKMASIDIR…”
YÜCETÜRK: “SİZDEN RİCAMIZ, İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇARAK ENGELLİ YASASINI GEÇİRELİM... ENGELSİZ YAŞAM EVİ’Nİ DA HAYATA GEÇİRELİM”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti. Sucuoğlu, engellilerin bir gün değil 365 gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Engellilerin ciddi sıkıntıları olduğunun bilindiğini dile getiren Sucuoğlu, yaklaşık 6 bin kişinin bu statüde olduğunu ve merkezi yönetimlerin sırtındaki ağırlığın, yerel yönetimlere sağlanacak maddi olanak ve yetkilerle çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Seçimlerden sonra önlerinde 5 yıllık bir süre olacağını ve engellilerin yaşadığı sıkıntıları ele alacaklarını söyleyen Sucuoğlu, Türkiye ve diğer ülkelerde olduğu gibi belediyelere verilecek ciddi desteklerle ülkenin ve engellilerin sorunlarında ciddi çözümler üretileceğini belirtti.

Engelli vatandaşların istihdam konusunda ciddi sıkıntıları olduğunun da bilindiğini dile getiren Sucuoğlu, sadece devlet değil özelde de alternatif yaratmak ve engelli vatandaşların üretime nasıl katılabileceğinin belirlenmesi için organize çalışmalar yapılması gerektiğinin de altını çizdi. 

Almanya’da engelli vatandaşların üretime nasıl katkı koyduğunu da anlatan Sucuoğlu, bu gibi örnekleri değerlendirerek engelli vatandaşların dört duvar arasında yaşamaya mahkum edilmeyecek projelerin artık planlanarak düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. 

Federasyon’un taleplerini içeren 15 maddenin içeriğini bildiğini dile getiren Sucuoğlu, federasyonun 22 maddeyle yola çıktığını şimdi geriye kalan 15 maddenin de zaman içinde çözümlenmesi yönünde çalışmalar yapıldığını belirtti.

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“ESAS HEDEF EKONOMİNİN AYAĞA KALKMASI…”

Tüm sıkıntıların çözümünün temelinde maddi kaynak olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Ekonomi güçtür… Eğer elinizde yeteri kadar maddi kaynak yoksa girişimler yarım kalır. Esas hedef ekonominin ayağa kalkmasıdır.” dedi.

Önce maliyeyi güçlendirmek gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, ekonominin güçlenmesinin ardından istenilen hedefe daha rahat ulaşılacağını kaydetti. 

Sucuoğlu, Engelsiz Yaşam Evi’nin de hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

YÜCETÜRK

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla hazırladıkları “15 maddelik istem paketini” içeren yazıyı Başbakan Faiz Sucuoğlu’na takdim etti.

Yücetürk konuşmasında, engelliler federasyonu olarak Başbakan Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyareti yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Başbakan’ı uzun süre önceden tanıdıklarını ve sorunlarını da yakinen bildiğini bildiklerini dile getiren Yücetürk, en büyük sorunlarından birinin engelli dairesinin kurulamaması ve engellilerin istihdamı olduğunu belirtti.

Yücetürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın altında kurulacak bir dairenin kendilerini çok rahatlatacağını belirten Yücetürk, 1993’te çıkarılan yasanın ardından 1994’te CTP hükümeti tarafından yasaya darbe yapıldığını savunarak, bu durumun erken zamanda düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Ulaşım ile ilgili tüzük yapıldığını fakat hayata geçirilmemesinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları da anlatan Yücetürk, “Sizden ricamız, istihdamın önünü açarak engelli yasasını geçirelim. Engelsiz Yaşam Evi’ni da hayata geçirelim.” dedi.

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Son Güncelleme: 03.12.2021 19:42
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