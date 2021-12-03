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Sucuoğlu: “Engelli insanlarımızın hayata bağlanmalarını sağlayacağız”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, engelli insanların dört duvar arasında oturmaları yerine hayatın içinde olup hayata bağlanmaları gerektiğini ve bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

03 Aralık 2021 Cuma 19:00
Sucuoğlu: “Engelli insanlarımızın hayata bağlanmalarını sağlayacağız”

Sucuoğlu, engelli diye bir şey olmadığını, önemli olanın vicdanda ve beyinde engellerin olmaması olduğunu ifade etti.
Başbakan Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ile birlikte KKTC Telsim’in sponsorluğunda gerçekleştirilen 5. Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nin açılışına katıldı.
Ülkede yaklaşık 6 bin engelli insanın olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, çocuk genç ve daha büyük kişilerin aileleri ile birlikte devletten ve okullardan aldıkları hizmetle hayatlarını idame ettirdiklerini de ifade etti.
“ENGELLİLERE HER TÜRLÜ İMKAN VE FIRSATI VERME BİZLERİN GÖREVİDİR”
Başbakan Sucuoğlu, “Çalışma Bakanı iken engelliler konusuna ayrı bir hassasiyet gösterdim. Bu hassasiyeti bugün de, 23 Ocak’tan sonra da kurulacak hükümette de ayni ölçüde artarak göstereceğiz. Çünkü, bu insanlarımız bizim insanımız ve bizden hiçbir farkı yoktur. Bu küçük ülkede kendilerine her türlü imkanı ve fırsatı vermek de bizlerin görevidir” dedi.

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Bu konuda devletin yanında olan tüm özel sektör kuruluşlarına, aynı zamanda gönüllü olarak çocuklara yardımcı olanlara teşekkürü bir borç bildiğini de kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:
“Bu fedakarlık ve insan sevgisi ve vicdan isteyen bir olaydır. Önümüzdeki süreçte inşallah engelli insanlarımızı daha rahat, daha üretken yaşamalarını sağlama yönünde her türlü katkıyı koyacağız.
Sağlık Bakanlığı yaptığım dönemde Almanya’ya bir ziyaretim olmuştu ve engelli kişilerin nasıl üretime katıldığını, hangi kurslardan geçtiğini gözlemledim ve özendim. Olanaklar çok önemlidir. Araba üretiminde kullanılan birçok aksam Almanya’daki engelli çocuklar tarafından yapılıyor. Hiç kimseden farklı olmadan kendi kendine çalışıp para kazandıklarını gördüm. İnşallah önümüzdeki günlerde biz de bu seviyeye gelerek, 6 bin insanımıza, üretime katkı anlamında, her türlü imkanı sağlayarak bizlerle birlikte hayatın ve üretimin içerisinde olmalarını sağlayacağız.” 
Lefkoşa’da İsmet Vahit Güney salonunda açılan sergi, 10 Aralık Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak. 
 

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Son Güncelleme: 03.12.2021 19:23
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