Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele yıllarında yaptıklarının, Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olduğunu belirtti.
Adada Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde, halkını birlikte tutarak ortaya koymuş olduğu çaba, Dr.Küçük'ün halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolü olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur” dedi.
Dr. Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak, KKTC’yi güçlendirerek halkın refah seviyesini arttırmak için çalışmanın en büyük görevleri olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “KKTC’nin aydınlık geleceği için onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 36.yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.