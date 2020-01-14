Sucuoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele yıllarında yaptıklarının, Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı bildiride, "Halktan biri olarak halk için siyaset yapan Dr. Fazıl Küçük, her zaman alçak gönüllü, halkı ile iç içe, yardımsever, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle, Kıbrıs Türk Halkının en sıkıntılı günlerinde çok büyük bir özveriyle çalışarak, halkçılığı, cesareti, kararlılığı ve inancıyla halka büyük bir önder olmuş; toplumun tüm kesimleri tarafından büyük saygı ve sevgi görmüştür” dedi.Adada Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı baskı ve zulüm günlerinde, halkını birlikte tutarak ortaya koymuş olduğu çaba, Dr.Küçük'ün halkı için her fedakarlığa katlanan bir Lider olarak duruşunun en büyük sembolü olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan yaptıkları Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak, KKTC’yi güçlendirerek halkın refah seviyesini arttırmak için çalışmanın en büyük görevleri olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “KKTC’nin aydınlık geleceği için onun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Özgürlük Mücadelesi Liderimizi, aramızdan ayrılışının 36.yıldönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz" dedi.



