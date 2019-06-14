Suçlara karşı “etkili ve verimli” mücadele dönemi başlıyor

Polis Genel Müdürlüğü, suçlara karşı “etkili ve verimli” mücadele için “Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” başlatma kararı aldı.

Ülkemizde artan suçlar, toplumda huzursuzluk yaratıyor. Bu konuda çok ciddi eleştiriler alan Polis Genel Müdürlüğü, suçlara karşı “etkili ve verimli” mücadele için “Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları” başlatma kararı aldı.

Bu kapsamda PGM, 17 Haziran-15 Eylül tarihlerinde Lefkoşa, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt’ta her gün gece ve gündüz operasyonlar yapacak.

Bu şekilde CÖŞ ekipleri güçlendirildi. Operasyonlara Polis Özel Harekât Müdürlüğü de her gün için 10 polis mensubuyla, silahlı olarak destek verecek. Trafik Şube Amirlikleri de trafik denetimi yapacak.

Polis sayısıının nüfusumuza göre çok az olduğu halde polisin elinden gelenin fazlasını yaptığı, Polis Genel Müdürlüğü içinde yer alan bazı koltuk kavgalarının da son zamanlarda meydana gelen bazı ihmaller üzerinde etkili olduğu dillendiriliyor.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun görevinin başında olduğu ve ihmali olan memurların cezalandırılacağı belirtiliyor.