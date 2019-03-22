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Su kesintisi var

Su kesintisi var

22 Mart 2019 Cuma 14:08
Su kesintisi var

LTB’DEN PLANLI SU KESİNTİ DUYURUSU

Başkent Lefkoşa’da Surlariçi bölgesine, şebekedeki çalışmalardan dolayı pazartesi ve salı günleri su verilemeyecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından Surlariçi Bölgesi’ne su sağlayan içme suyu şebekesi üzerinde planlı olarak bakım ve onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

LTB’den verilen bilgiye göre, çalışmalar nedeniyle 25 Mart Pazartesi sabah saat 08.00 ile 26 Mart Salı gecesi saat 22.00 saatleri arasında bölgeye su verilemeyecek.

Çalışmaların seyrine göre suyun şebekeye belirtilen saatten birkaç saat daha erken veya geç verilebileceği belirtilirken, yurttaşların su sıkıntısı yaşamaması için çalışma öncesi su depolamaları tavsiyesinde bulunuldu.

 

Son Güncelleme: 22.03.2019 21:07
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