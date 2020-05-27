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Spor salonları bugün açılıyor
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Spor salonları bugün açılıyor

KKTC normalleşme sürecinde..

27 Mayıs 2020 Çarşamba 05:00
Spor salonları bugün açılıyor
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Bir aydan uzun süredir pozitif vakanın görülmediği KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Buna göre, bugün spor salonları da açılacak.

Birçok sektör yaklaşık iki ay süre kapalı kalmış, açılım konusunda ilk adım 11 Mayıs’ta restoranların paket servislerinin başlamasıyla atılmıştı.

Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahve, bar gibi yerler ile kuaför, berber ve güzellik salonları 20 Mayıs’ta, çocuk parkları ise 22 Mayıs’ta açılmıştı.

Toplu ibadet yasağı Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan namazla kaldırılmıştı.

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Öte yandan casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.

1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.

Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

Son Güncelleme: 27.05.2020 05:19
Anahtar Kelimeler:
Kktc Spor Salonları
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