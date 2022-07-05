“Sosyal medaya paylaşımı gündem oldu“

Geçtigimiz gün Türkiye'nin sevilen sunucusu Zuhal Topal‘ın Kıbrıslı dostlarından olan Kemal Dağgül’ü arayıp Ağustos ayında “Yemekteyiz” programı çekimleri için Kıbrıs’a geleceğini ve Kıbrıslı yarışmacılar ile yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kemal Dağgül sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarına takipcileri yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl katılacak olan yarışmacıların kimlerin olacağı şimdiden merak konusu hale geldi.