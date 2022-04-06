SON DAKİKA! Tüm belediyeler Lefkoşa'ya taşınacak

Son dakika haberi! BES VE DEV İŞ başkanları açıklama yapıyor.

Yapılan açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Şimdi yeni bir değerlendirme yapacağız. Kuvvetle ihtimal bize bağlı tüm belediyeleri Lefkoşa'ya taşıyacağız.

Mücadelemiz devam edecek. Yasa tasarısını meclise sunmakta komite kararlı. Biz komiteyi terk ettik. Olumlu sonuç almayacağımız belli oldu. Bu bilgiyi aldık. O nedenle yarın kavgayı büyütüyoruz.

Hükümet belediyeleri gözden çıkardı. Biz bu dayatmaya gelmeyeceğiz. YARIN LEFKOŞA'YI FETHEDECEĞİZ"