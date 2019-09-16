Son bir haftada trafikteki bilanço: 67 kaza, 1 ölü, 29 yaralı…

Lefkoşa, 16 Eylül 19 :KKTC’de, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 67 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 790 trafik suçu tespit edildi.
KKTC’de, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 67 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Lefkoşa, 16 Eylül 19 :KKTC’de, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 67 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 790 trafik suçu tespit edildi.