Son bir haftada trafikteki bilanço: 67 kaza, 1 ölü, 29 yaralı…

Lefkoşa, 16 Eylül 19 :KKTC’de, 9-15 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 67 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Meydana gelen tüm kazalarda toplam 507 bin TL’lik hasar meydana geldi. Kazaların bölgelere göre dağılımı; Lefkoşa 26, Gazimağusa 16, Girne 17, Güzelyurt 1 ve İskele 7 şeklinde gerçekleşti.

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 790 trafik suçu tespit edildi.