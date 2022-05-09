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Son 1 haftada 26 yangın

Ülkede 2-8 Mayıs tarihleri arasında toplam 26 yangın meydana gelirken, yangınlar sonucu yaklaşık 390 bin 600 TL zarar oluştu.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15
Son 1 haftada 26 yangın

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangınların sebepleri; yangının ekinlere sirayet etmesi, sönmemiş mangal kömürlerinin çöp bidonu içerisine dökülmesi, ot biçme makinesinin egzozundan çıkan kıvılcımlar, temizlik maksadıyla yakılan ateşlerin kontrolden çıkması, elektrik tellerinin temas etmesi  olarak sıralandı.

Ayrıca sigaradan alev alan benzin bidonunun çöp bidonu içerisine atılması, araçlarda meydana gelen kısa devre, trafik kazası sonucu sızan yakıtın alevlenmesi, evin mutfak odasındaki LPG tüpünün hortumundan sızan gazın patlaması da yangın sebepleri arasında yer aldı.

HUSUSİ SERVİS OLAYLARI…

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Aynı dönem içerisinde 15  hususi servis olayına müdahale edildi.

 Olaylar, trafik kazasında araç içerisinde kalan 2 kişinin ambulansla hastaneye sevk edilmesi, su kuyusunda, arabanın motor kısmında, boş su havuzunda ve çam ağacında mahsur kalan kedilerin, sulama havuzu ve septik kuyusuna düşen köpekler ile kuyuya düşen koyunun kurtarılması olarak sıralandı.

Ayrıca asansörde ve apartmanın balkonunda mahsur kalan şahsın kurtarılması, evde faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencerenin balkondan girilerek kapatılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve Yeşilyurt İlkokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi de yer aldı.

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Son Güncelleme: 09.05.2022 20:54
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