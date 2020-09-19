Sol Hareket: “Toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısındayız”

Sol Hareket, Kıbrıslı Türklerin toplumsal iradesine yapılan her türlü müdahalenin karşısında olduğunu belirtti.

Sol Hareket, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM parametreleri ve federal çözümle ilgili açıklamalarını eleştirdi, bu açıklamaların Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine müdahale olduğunu savundu.

Guterres Çerçevesi’nin ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü öngördüğünü kaydeden Sol Hareket, “Bu gerçeği görmezden gelerek, siyasi eşitlik ve etkin katılım konusunu yok saymak veya iki devletli konfederal çözümden bahsetmek hayal dünyasında yaşamaktan farksızdır” değerlendirmesinde bulundu.



Sol Harekat adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “Her nereden ve kimden gelirse gelsin, toplumsal irademize yapılan her türlü müdahalenin karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.Korkmazhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“BM parametrelerini dışlayan ve federal çözüm zeminini yok sayan ayrılıkçı çaba ve arayışlar toplum açısından büyük kayıplara neden olacak sonuçsuz maceralardır. Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır. 11 Ekim’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi, seçim olmanın ötesinde bir Çözüm Referandumu halini almıştır. Kıbrıslı Türk toplumuna çağrımız, oylarını federal çözümden yana kullanmaları ve Bağımsız Aday Mustafa Akıncı’yı desteklemeleri yönündedir.”