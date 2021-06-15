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Sol Hareket'ten Milletvekillerine çağrı

Sol Hareket, milletvekillerine sine-i millete dönme çağrısında bulundu.

15 Haziran 2021 Salı 11:30
Sol Hareket'ten Milletvekillerine çağrı
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Sol Hareket Örgüt Sekreteri Orhan Erönen yaptığı yazılı açıklamada, seçim tarihini belirlemek ve ilgili yasal değişiklikleri görüşmek için özel ad-hoc komite oluşturmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerine soruyoruz. Daha ne kadar bu keyfi anlayışa Meclis’te bulunarak meşru zemin sunmaya devam edeceksiniz? Ve çağrı yapıyoruz. Sine-i millete dönün, güçlerimizi birleştirelim, sokak ve meydanları harekete geçirelim” ifadelerini kullandı.

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Ekim ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “siyasal yaşama müdahaleler” yapıldığı öne sürülen açıklamada “Kıbrıslı Türklerin varlığı ve kendi kendimizi yönetme mücadelesinin artık hiçbir mecrada ve hiçbir zeminde temsil edilmesine izin verilmemektedir. Bu sürecin gözümüzü kapatarak, görmezden gelerek, ağzımızı açmadan, sesimizi yükseltmeden, kulaklarımızı tıkayarak, duymazlıktan gelerek durdurulamayacağı kesinleşmiştir” ” denildi.

Bu şartlarda Meclis içinde de temsiliyetin anlamını yitirdiği görüşü belirtilen Sol Hareket açıklamasında, muhalefeti Meclis’te yapmanın öznel koşullarının bile ortadan kaldırıldığı savunularak tüm muhalefet partilerine sine-i millet çağrısı yapıldı.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 12:17
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