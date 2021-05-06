Siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin Adhoc komite oluşturuldu

Geçici (ad-hoc) Komite üyeleri bugün Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandı.

Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin Karar doğrultusunda, Siyasal Parti Gruplarının İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (ad-hoc) Komitenin 9 üyesi bulunuyor.

Komitede; Ulusal Birlik Partisi (UBP) grubunu üç, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) iki, Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ise birer milletvekili temsil edecek.

Komite üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) temsilen; Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, Hasan Taçoy



Halkı Partisi’ni (HP) temsilen; Gülşah Sanver Manavoğlu

Demokrat Parti’yi (DP) temsilen ; Serdar Denktaş

Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen; Cemal Özyiğit

Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen; Bertan Zaroğlu.”

