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Siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin Adhoc komite oluşturuldu

Siyasi parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar doğrultusunda, Siyasal Parti Gruplarının İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Geçici (ad-hoc) komite oluşturuldu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:45
Siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin Adhoc komite oluşturuldu
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Geçici (ad-hoc) Komite üyeleri bugün Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandı.  
Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin Karar doğrultusunda, Siyasal Parti Gruplarının İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (ad-hoc) Komitenin 9 üyesi bulunuyor. 
Komitede; Ulusal Birlik Partisi (UBP) grubunu üç, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) iki, Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ise birer milletvekili temsil edecek.
Komite üyeleri şu isimlerden oluştu: 
“Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) temsilen; Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, Hasan Taçoy

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Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) temsilen; Fazilet Özdenefe, Teberrüken Uluçay
Halkı Partisi’ni (HP) temsilen; Gülşah Sanver Manavoğlu
Demokrat Parti’yi (DP) temsilen ; Serdar Denktaş 
Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen; Cemal Özyiğit
Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen; Bertan Zaroğlu.”
 

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Son Güncelleme: 06.05.2021 14:40
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