Sivil toplum örgütleri'nden 25 Kasım yürüyüşü

Sivil Toplum Örgütlerinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı düzenlemiş olduğu yürüyüş Coffemania önünde başladı.
Burcu Okumuş'un bıçaklanarak öldürüldüğü Yemen Kahvesi önünde bugüne kadar şiddete kurban giden kadınların isimleri tek tek okunup burda denilerek anıldıktan sonra yürüyüş Gazimağusa Sulu Çember'de son buldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.