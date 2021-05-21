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Sita Düşünce Kuruluşu çalışmalarına başladı

“Ülkedeki kronikleşmiş sorunlara çözümler üretilmesine katkı sağlamak için” kurulan Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsa Araştırmalar Merkezi (SİTA) isimli düşünce kuruluşu, çalışmalarına başladığını açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:15
Sita Düşünce Kuruluşu çalışmalarına başladı
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SİTA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre merkezin kurucuları Özdemir Tokel, Fırat İmamzade, Orçun Kamalı, Dağhan Fellahoğlu, Meryem Özkurt, Alev Alp, Prof. Dr. Hasan Güngör, Doç. Dr. Arif Sarı, Doç. Dr. Nazım Beratlı, Yrd. Doç. Dr. Enis Faslı, Dr. Can Kasapoğlu, Dr. Zeliha İmamzade, Av. Şahap Tokatlı, Av. Bilun Elmacıoğlu ve Barış Arıkan...

“İyi politikalar için iyi fikirler! İyi bir gelecek için yeni fikirler” sloganıyla hayata geçen SİTA’nın açıklamasında, bugünden itibaren çalışmalarına başlayan merkezin kapılarının “ülkeye sevdalı” herkese açık olduğu vurgulandı.

Açıklamada SİTA’nın Kıbrıs sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz ve AB başlıklarındaki konuları, üyeleri ve konulara paydaşlarla birlikte ele alıp, gerekli atölye çalışmalarını yaparak, bilgi üretmeyi ve üretilen bilgiyi sorun çözücü formüller halinde kamuoyuna sunmayı hedefleyen bir düşünce kuruluşu olduğu kaydedildi.

“DÜNYADA CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR… KKTC BUNA AYAK UYDURAMIYOR”

Açıklamada, “Dünyamız, değişen çağın da etkisi ile her geçen gün bilim, teknoloji ve düşünce sistemleri bağlamında ciddi bir dönüşüm yaşamaktadır. Gelişen iletişim ve haberleşme kaynaklarının daha da ivmelendirdiği bu değişim süreci, dalga dalga tüm ülkeleri etkisi altına almakta, sürece ayak uyduramayan ülkeler gerek ekonomik gerek sosyal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır” denildi.

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin KKTC’nin bu değişim sürecine “ayak uyduramayan” ve “her geçen gün sorunları katlanan” ülkelerden biri olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklama şöyle sürdü:

“50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk halkının sorunları diye nitelendirilen konuların, hâlâ sorun olarak karşımızda durması, hayatımızı etkileyen önemli sorunlarla yaşamanın adeta öğrenilmiş bir çaresizlik gibi kabullenilmesi, dünyanın her yerinde sorun olduğu tescillenmiş konuların dünya gerçeklerinden kopuk anlayışlar yüzünden sorun dahi görülmemesi, Kıbrıs Türk halkının durumunu ve yaşamını her geçen gün daha da kötüleştirmektedir.

Bir yandan her alanda var olan kronikleşmiş sorunlar, diğer yandan siyasal sistemin bu yapıdan beslenme üzerine kurgulanması, sistemin değişimine ve dönüşümüne yönelik atılan tüm adımları da sonuçsuzluğa mahkum etmektedir.

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Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsa Araştırmalar Merkezi (SİTA), sürdürülebilir olmaktan çıkan bu durumun farkında olan, kronikleşmiş sorunlara çözümler üretilmesine katkı sağlamak isteyen ve tek gailesi ülke olan insanların bir araya geldiği bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlamıştır.”

“İYİ POLİTİKALAR İÇİN İYİ FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR”

Açıklamada iyi politikalar için, iyi fikirlere ihtiyaç duyulduğu gerçeğinden hareket eden SİTA gönüllülerinin en büyük çabasının ülke adına iyi fikirler üretilmesine ve ülkede iyi politikaların hayat bulmasına katkı sağlamak olacağı vurgulandı.

SİTA’nın, bilginin insanlık ve dünya üzerindeki dönüştürücü etkisine yürekten inandığı dile getirilen açıklamada, Merkez’in çağdaş, evrensel değerlere bağlı, laik, eşitlikçi, adil ve aydın bir toplum olgusuna ancak ve ancak bilimin ışığında ulaşılabileceği görüşünü savunduğu ifade edildi.

Açıklamada SİTA’nın 10 temel ilkesine de yer verildi ve hiçbir siyasal kuruluşun veya ideolojinin yanında veya karşısında olmadığı, farklılıkları bir çatışma alanı değil, bir zenginlik olarak gördüğü kaydedildi.

YAKIN GELECEKTE VAKIF OLACAK

SİTA’nın yakın gelecekte vakıflaşma sürecini tamamlayarak “Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı” olarak çalışmalarına devam edeceği de duyuruldu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan tüm ilke, hak ve özgürlükleri tanıyan oluşumun, demokrasiye, eşitliğe ve düşünce özgürlüğüne bağlılıktan ayrılmayacağı; Kıbrıs Türk halkının ortak değerleri, kültürü, örf, adet ve geleneklerine saygı duyduğu ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki tüm çalışmaları desteklediği belirtildi.

Çalışma alanları “Kıbrıs sorunu, iç ve dış politika, ekonomi, enerji, toplum, hukuk, insan hakları, güvenlik, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal politikalar, bilişim ve teknoloji, medya, çevre, iklim değişikliği, spor, kültür, sanat, izolasyonlar, Doğu Akdeniz jeopolitiği ve AB” olarak sıralanan SİTA ülkenin tüm sorunlarına, ideolojik hapsolmuşluklardan uzak, rasyonel, evrensel akla uygun ve sürdürülebilir çözümler arayacağı vurgulandı.

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Son Güncelleme: 21.05.2021 15:26
Anahtar Kelimeler:
Sita Düşünce Kuruluşu
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