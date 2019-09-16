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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi,  ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 

Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi,  ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi,  ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.  

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Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

 

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:18
Anahtar Kelimeler:
Sıcak Ve Nemli Hava
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