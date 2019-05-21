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Serdar Denktaş'tan “Maliye Bakanlığı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba” ziyaretleri

Serdar Denktaş'tan “Maliye Bakanlığı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba” ziyaretleri

21 Mayıs 2019 Salı 13:57
Serdar Denktaş'tan “Maliye Bakanlığı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba” ziyaretleri

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, üç yıllık Maliye Bakanlığı görevi süresinde diyalog içinde olduğu kamuda yetkili sendikalara, “Maliye Bakanlığı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba” ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Denktaş, bu çerçevede ilk olarak bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Denktaş’ı burada, KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil ile KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora karşıladı.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Maliyede geçen üç yıllık süre içerisinde tüm beklentileri karşılayamadık belki ama güzel bir diyalog oluşturduk” diyerek, görüşüp konuştuğu tüm sendika ve sivil toplum kuruluşlarına bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini, bunun da ‘Maliye Bakanı olarak veda, muhalefet parti lideri olarak merhaba’ olduğunu söyledi.

“Yapabildiklerimiz olduğu kadar, yapamadıklarımız da oldu ancak bilinmeli ki, elimizden geleni yapmaya çalıştık” diyen Denktaş, özelikle Maliye Bakanlığı olarak eğitim ve sağlık alanlarında her talebi karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Denktaş, bu süre içerisinde bakanlıkla birlikte yaratılan istişare ortamı nedeniyle sendikaya teşekkür etti.

ELCİL

Gerek UBP-DP gerekse CTP-HP-DP-TDP koalisyonlarında Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Serdar Denktaş’ın duruşunu daima takdir ettiklerini kaydeden KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil de, “Maliye Bakanlığınız döneminde bizlerle daima diyalog içinde oldunuz.  KTÖS olarak biz sizden son derece memnun kaldık. Bu memlekette çok siyasetçi var ancak oturup konuşabileceğimiz siyasetçi sayısı yok denecek kadar az. Siz onlardan birisiniz. Dolayısıyla sizden şikayet etme hakkımız yok” dedi.

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DENKTAŞ’IN İKİNCİ DURAĞI KTOEÖS…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ikinci durağı ise Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) oldu.

Burada KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve yönetim kurulu tarafından ağırlanan Denktaş, Maliye Bakanlığında geçen 3 yıllık süre içerisinde karşılıklı diyalog için sendika yönetimi ve üyelerine teşekkürlerini sundu.

Denktaş; “Maliye Bakanı olarak, hem teşekkür hem vedaya geldim ama tabi ayrıca muhalefet parti başkanı olarak bir merhaba ziyareti” dedi.

Denktaş, fikirsel ayrılıkların her zaman iyi ve zenginlik olduğunu kaydetti.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Eylem konuşmasının devamında, “Tebrik etmek gerekir ki, Maliye Bakanı olduğunuz sürece özellikle son bir buçuk yıldır bütçenin desteklenmesi adına giderlerin kendi yerel kaynaklarımızdan sağlanması için gösterdiğiniz özveri bizler için son derece önemliydi. Çünkü kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizin göstergesi oldu. Bu durum tüm kesim tarafından göz ardı edilemeyecek kadar takdir görmüştür” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.05.2019 17:51
Anahtar Kelimeler:
Serdar Denktaş Veda
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