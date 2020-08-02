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Şentop, Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı

02 Ağustos 2020 Pazar 18:58
Şentop, Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ULUÇAY’I ARAYARAK BAYRAMINI KUTLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı arayarak bayramını kutladı. 

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Şentop, görüşmede bayramın huzur içerisinde geçmesini dileyerek Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm Milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladığını dile getirdi. 

Başkan Uluçay da görüşmede Şentop’u ve şahsı nezdinde tüm TBMM mensup milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyeti halkının bayramını kutladı. 

Görüşmede Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin yaz döneminde gerçekleştirdiği olağanüstü birleşimler hakkında bilgiler verirken, karşılıklı olarak Covid 19 ile mücadele sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirildi. 

Son Güncelleme: 02.08.2020 19:01
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