Senin: HP'nin görüşü değişmedi...

İşte Yenan Senin'in yaptığı açıklama;

“Son günlerde gündemde olan Kıb-Tek’in santral alımına ilişkin çeşitli haberler yapılmaktadır. Bilindiği üzere bir önceki hükümet döneminde uluslararası ihaleye çıkarak 4 adet Çift Yakıtlı yeni Jeneratör alınması kararlaştırılmış, bu karar alınırken de hem fizibilite raporları incelenmiş hem daha çevreci ve verimli enerji üretimi hedef alınmış hem de belirli bir zaman sonra vatandaşın daha ucuz elektrik kullanması arzu edilmiştir.

Bunun yanı sıra ülkemize ait olan kurum ve kuruluşların varlığını koruması da her daim ana hedeflerimizin arasında olduğu nettir. Mevcut ihale sürecinin tamamlanmasının akabinde elimizdeki verilere göre 4 yıl içinde bu yatırım kendi kendini amorti etme noktasına gelecektir. Bu sebeple önceki hükümet döneminde alınan bu kararın, aksi bilimsel veri ve raporlarla ispatlanmadıkça, hem kurum hem de vatandaş için faydalı olacağı aşikârdır.

Öte yandan aksine bir karar olmadığı sürece önceki Bakanlar Kurulu Kararı zaten yürürlüktedir. Bir başka ifadeyle Halkın Partisi önceki hükümet döneminde ortaya koyduğu Çift Yakıtlı dört yeni Jeneratör alımı ile ilgili olarak aynı duruşa sahiptir ve görüşünü değiştirmemiştir.”