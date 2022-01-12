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Sendikal Platform'dan basın açıklaması
Sendikal Platform'dan basın açıklaması
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Sendikal Platform'dan basın açıklaması

Sendikal Platform, Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 14:00
Sendikal Platform'dan basın açıklaması

Cumhurbaşkanlığı girişinde “Tatar’a Saray Vatandaşa Nanay” yazılı pankart açan Sendikal Platform, “külliye ısrarını” eleştirdi, ülkede ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını, eğitim, sağlık, trafik altyapısına yatırım yapılmasını istedi.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, burada yaptığı konuşmada, Sendikal Platform olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “586 milyon TL’lik saray isteğini” eleştirdiklerini, bunun halkın sorunlarının çözümü ve toplumsal barışa hizmet etmediğini savundu.
Bu konuda yapılan eleştirilere karşı Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen yanıtlar ve nitelemelerin doğru olmadığını ifade eden Bengihan, ülkede ihtiyacın külliye değil, eğitim sağlık trafik güvenliği ve halkın refahının yükseltilmesi olduğunu kaydetti.
Külliye konusunda dayatmalar yapıldığını ve bu dayatmalara biat edildiğini iddia eden Bengihan, Cumhurbaşkanı’nın, külliyeye karşı olan kesimleri suçladığını savundu, eleştirilerde bulundu.
Ülkede okul, hastane, karayolları, insan hakları, sanat merkezi, tiyatro binaları gibi konularda eksiklikler olduğunu ifade eden Bengihan, külliyeye verilen önem kadar Kıbrıs Türk halkının sorunlarının çözümüne önem verilmesini istedi.
Ülkede ekonomik sıkıntıların her geçen gün arttığını ifade eden Bengihan, “Eğer külliye için bir kaynak varsa ve verilecekse, eğitime, sağlığa, tiyatro sanat merkezine, çocukların geleceğine yatırım yapalım” dedi.

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Sigortalarda 50 bin emeklinin ay başında maaş alamayacak durumda olduğunu ifade eden Bengihan, külliye yapımı konusunda ortaya konan ısrarı eleştirdi, bu tip uygulamayla Kıbrıs Türk kültürünün de yok olmakla yüz yüze kaldığını söyledi.


ELCİL
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, ülkede Türkiye olan siyasal ilişkilerin yıllardır doğru, eşitler düzeyinde bir ilişkiye oturtulamadığını kaydetti.
Seçim arifesinde Başbakan’ın Ankara ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın külliye isteğini eleştiren Elcil, “Ne zaman ayaklarımız üzerinde duracağız. Korkunç seviyede bir borçlanma var, halk ekonomik olarak çok sıkıntılı. Bunlara dur demek lazım” dedi.
Israr ve inatla külliye istemi olduğunu iddia eden ve bunun doğru olmadığını ifade eden Elcil, Külliye için 586 milyon TL’lik kaynağın,  ülkeye yapılacak diğer yatırımlardan kesilip yaratılacağını da savundu.
Elcil, ülkede üretime destek verilmesi, topluma eğitime sağlığa kültüre yatırım yapılmasını istedi, “Külliye gereksizdir, Ülkede İnsanca yaşayacak maaş ücrete, yatırımlara ihtiyaç vardır” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 15:03
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