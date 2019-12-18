Şehitler anılacak

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek,varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Anma etkinlikleri, 21 Aralık Cumartesi 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Kurmay Binbaşı.Hakan Işık’ın Bayrak Radyosu ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci tören saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Şehitleri Anma Programı ise saat 09.50’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Piyade Kurmay.Binbaşı Hakan Işık saat 18.00’de de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan konuşma yapacak.

21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle cumartesi günü tüm camilerde 11.49’da Mevlid-i Şerif okunacak.

GİRNE

Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ilçelerde de anma törenleri düzenlenecek. Girne’de 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Törende çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam edecek törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan bir subay da konuşma yapacak. İkinci tören aynı gün saat 15.00’te GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, koro, oratoryo, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Mağusa Limanı şarkısı ve Cengiz Topel Ağıtı Dinletisi, slayt gösterisi, şiir, günün anlamı ile ilgili skeç ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’daki tören Cumartesi günü 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Şehitler anıtına çelenk sunulacak, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak tören İstiklal Marşı’yla devam edecek.Şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından şehitler için dua okunacak ve şehitlik ziyaret edilecek. Gazimağusa’da Atatürk Koşuları ise minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenecek. Yarışlar hava koşullarına bağlı olarak Hendek Girişi veya Gazimağusa Belediyesi önünden saat 09:00’da başlayacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin konması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitlik özel defteri imzalanacak, şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak.Tören, şehitleri için dua okunmasıyla sona erecek. Atatürk Yol Koşuları ise 27 Aralık Perşembe günü Lefke Kaymakamlığı Binası Önünde saat 9.30’da başlayacak.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da başlayacak. Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek.Konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erecek.

İSKELE

İskele’de 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni saat 10.00’da başlayacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Törende şehitler için dua okunacak.

TÜRKELİ

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri de 22 Aralık Pazar günü 09.30’da çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Seyhan Canbaz konuşma yapacak.

LARNAKA ŞEHİTLERİ

Larnaka şehitleri ise 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Larnaka Şehitler Anıtı’nda yapılacak törenle anılacak. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören, konuşma ve şiirlerin ardından şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.

KUMSAL VE KAYMAKLI

Kumsal Şehitleri için 24 Aralık Salı saat 10.00’da, Kaymaklı şehitleri için ise 25 Aralık Çarşamba saat 09:00’da tören düzenlenecek.

