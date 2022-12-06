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Seçmenler oy kullanacakları sandığı internetten öğrenebilecek

06 Aralık 2022 Salı 14:08
Seçmenler oy kullanacakları sandığı internetten öğrenebilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde vatandaşların internet sitelerinden kimlik kartı numaraları ile nerede oy kullanacağını öğrenebileceğini duyurdu.

YSK’dan yapılan açıklamada, 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde vatandaşların, http://www.mahkemeler.net  ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinde yer alan “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numaralarını girerek oy kullanacakları sandık numarası ve sandık yerini öğrenebileceği duyuruldu.

Açıklamada, “Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler. Yine sonuç elde edilemediği takdirde, aşağıda verilen telefon numaralarından ilgili İlçe Seçim Kurullarına  ulaşıp bilgi edinebilirler” ifadelerine yer verildi.

-Engelli vatandaşların oy kullanması

İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla da bir takım tedbirler aldığının kaydedildiği açıklamada, “Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 22 Aralık 2022 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecektir” denildi.

İlçe Seçim Kurullarının numaraları şöyle:

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu 612 20 25, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu 612 20 40, Girne İlçe Seçim Kurulu 612 20 56, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu 612 20 72, İskele İlçe Seçim Kurulu 612 20 82, Lefke İlçe Seçim Kurulu 612 20 98.

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