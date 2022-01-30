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Şans Mağusa’ya güldü!

30 Ocak 2022 Pazar 21:30
Şans Mağusa’ya güldü!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 16262 numaralı bilete isabet etti.Bilet,Mağusa bayisi Önay Bayram Solak tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 375 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 31 Ocak 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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