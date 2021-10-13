Saner: ''Ülkede erken seçim kaçınılmaz…”

UBP MECLİS GRUP TOPLANTISI TAMAMLANDI

“MECLİS MİADINI DOLDURDU. ERKEN SEÇİM KAÇINILMAZDIR. AMAÇ BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİME GİTMEK VE YENİ PARLAMENTONUN OLUŞUMUNU SAĞLAMAKTIR”

Başbakan Ersan Saner, ülkede erken seçimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izleyeceği yöntem çerçevesinde Ulusal Birlik Partisi’nin erken bir seçime hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, “Artık Meclis miadını doldurmuştur. Görevini tamamlamıştır. Erken seçim kaçınılmazdır. Amaç bir an önce erken seçime gitmek ve yeni parlamentonun oluşumunu sağlamaktır” dedi.

Hükümetin istifasını sunması ardından bugün saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Meclisi grup odasında toplanan UBP Meclis Grubu’nun toplantısı 17.00 sıralarında tamamlandı. Başbakan Ersan Saner, grup toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

“NİSAP SORUNU YAŞADIK”

Başbakan Saner, bugün hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu ifade ederek, hükümetin Meclis’in açıldığı günden itibaren nisap sorunu yaşadığını hatırlattı.

Topluma götürülecek hizmetlerin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı olmadığı kanısından hareketle bu kararı aldıklarını belirten Başbakan Saner, koalisyon hükümetini kurdukları zaman iki hükümet ortağının sahip olduğu milletvekili sayısının bugün itibarıyla aynı olmadığını kaydetti. Saner, Yeni Doğuş Partisi’nden bir milletvekilinin azalması, Demokrat Parti’nin ise kendi milletvekilleri arasında yaşadığı sorunlardan dolayı Meclis’te nisap sorunu yaşandığını aktardı.

Tüm bu nisap sorunu yanında hükümetin içinde bir takım sorunlar bulunduğuna dikkat çeken Başbakan Saner, “Meclis’in yeniden yapılanmasının zamanı artık geldi” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile Pazartesi günü yapılan toplantıda ara seçim tarihinin belirlenmesi konusunun ele alındığını anımsatan Başbakan Saner, Ad-Hoc komitede belirleyip, Meclise sevk ettikleri seçim tarihinin 3 Nisan 2022 olduğunu, ancak yapılan toplantıda 6 Şubat 2022 tarihinde herkesin mutabık kalınmasına rağmen, ayrıntılarda uzlaşılamadığını anımsattı.

UBP ERKEN SEÇİME HAZIR

Hükümetin herhangi bir seçim tarihi belirleyememesinden ve artık bir erken genel seçimin halkın da beklentisi olduğunun bilinmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a bizzat kendisinin hükümetin istifasını sunduğunu ifade eden Başbakan Saner, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izleyeceği yöntem çerçevesinde biz UBP olarak erken bir seçime hazırız” dedi.

Başbakan Ersan Saner, UBP’nin tek başına iktidara geleceğine olan inancını dile getirerek, bunun erken seçimle ilgili adım atmalarındaki en önemli unsur olduğunu kaydetti.

Muhalefet partilerini de eleştiren Saner, azınlık hükümetini kurarken şu anda muhalefette olan gerek CTP’nin, gerekse HP’nin bir icraat hükümeti kurma arzusu içinde olmamalarından dolayı azınlık hükümeti kurulduğunu anımsattı.

Başbakan Saner, tüm dünya ciddi sıkıntılar yaşarken kurulan azınlık hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çok ufak tefek sıkıntılarla bu sıkıntıları aştığını söyledi ve hükümetleri döneminde yapılan icraatları anlattı.

“GRUBUN 6 ŞUBAT’TA ERKEN SEÇİME GİDİLMESİ YÖNÜNDE BİR KARARI VAR”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saner, bir soru üzerine, "Grubun 6 Şubat’ta erken seçime gidilmesi yönünde bir kararı var.. Parti Meclisi’nde de bu konuda sorun olmadığını biliyorum" dedi.

UBP’nin ay sonunda yapılacak kurultayına dikkat çeken Başbakan Ersan Saner, kurultayın ikinci tunun 7 Kasım’da tamamlanacağı ve seçim yasaklarının da 6 Aralık’ta başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda, UBP’nin bu bir aylık sürede bir takım icraatlar yapıp, olayları kendi lehine çevirme girişiminde bulunacağı yönünde muhalefette bir inanç oluştuğunu belirtti.

MUHALEFETE, KURULTAY SONRASINDA HEMEN TARİH BELİRLEYİP, SEÇİME GİDİLMESİ ÇAĞRISI

Muhalefete, kurultay sonrasında hemen tarih belirleyip, seçime gidilmesi çağrısında bulunan Başbakan Ersan Saner, seçim yasakları konusunda da değindi.

Saner, “Seçime giderken kimsenin 60 günlük süreyi yasaya aykırı olarak uzatmaya hakkı yoktur. Toplumu yanlış yönde yönlendirmeye çalışan muhalefete, kurultayı tamamlayıp seçimi yapalım çağrısı yapıyorum” dedi.

Başbakan Saner şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın izleyeceği prosedür ortada. Bu bir aylık süreyi de kullanma arzusu içinde olmadığımızı söylemek için de UBP’nin en erken zamanda erken seçime hazır olduğunu vurgulamak isterim. Bu konuda parti olarak hiçbir tereddüdümüz yoktur.”

Başbakan Saner, başka bir soruyu yanıtında, UBP’nin parlamentoda en fazla milletvekiline sahip parti olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar UBP’ye görev verirse, görevden kaçmayacağını kaydetti.

7 Kasım 2020 tarihinde yaşanan sürece işaret eden Başbakan Saner, o dönemde icraat hükümeti kurmak istemeyen diğer partilerin UBP’ye görev verilmesi halinde yaklaşımının ne olacağını bilemeyeceğini vurguladı.

“MECLİS MİADINI DOLDURDU”

Başbakan Saner, “Artık Meclis miadını doldurmuştur. Görevini tamamlamıştır. Yeni erken seçim kaçınılmazdır” dedi.

Teknokrat hükümet konusundaki fikirlerini de dile getiren Başbakan Saner, “Bundan sonra direk erken seçime gitmek isterlerse, UBP hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanının yetkilendirmesinin ne olacağını bekleyeceğiz. Amaç bir an önce erken seçime gitmek ve yeni parlamentonun oluşumunu sağlamaktır” dedi.