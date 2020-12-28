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Saner mecliste konuştu

Başbakan Ersan Saner, kapatılan sektörlerde çalışanlar için verilen 1500 ve 2000 TL’lik desteklerin eksiklerinin tümünün aralık sonuna kadar ödeneceğini kaydetti

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:41
Saner mecliste konuştu
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Başbakan Ersan Saner Meclis Genel Kurulu’nda Türkiye’den geleceğine yönelik bilgi verilen 890 milyon TL’lik kaynakla ilgili konuştu.

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Saner, Sosyal Sigortalar tarafından kapatılan iş yerlerinde çalışanlara yönelik olarak verilen 1500’ler ve 2000 TL’leri aralık ayının sonuna kadar tümünün ödeneceğini söyledi. olan tüm taahhütlerimiz kapatılacak

Sadece eylül ödemeleri yapılmıştı

Türkiye'den gelen kaynak sonrasında 13'üncü maaşlar ödenmiş, ayni zamanda sadece eylül ayına ait 1500 ve 2000 TL'lik destek ödemeleri ödenmişti. Çalışanlar kasım ve aralık ayındaki destek ödemelerini bekliyor 

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerMeclis
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