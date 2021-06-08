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Saner: “Kadın girişimcileri desteklemek istiyoruz”

Başbakan Ersan Saner, ülkede erkeklerin egemen olduğu bir iş sektörü bulunduğunu belirterek kadın girişimcilerin sayısını artırmak için onları desteklemek istediklerini söyledi.

08 Haziran 2021 Salı 21:00
Saner: “Kadın girişimcileri desteklemek istiyoruz”
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Başbakan Ersan Saner, ülkede erkeklerin egemen olduğu bir iş sektörü bulunduğunu belirterek kadın girişimcilerin sayısını artırmak için onları desteklemek istediklerini söyledi.

Başbakan Ersan Saner İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde İş Kadınları Derneği’nin ortaya koyduğu projelerin takdire şayan olduğunu belirterek, ülke ekonomisinin daha ileriye gitmesi için kadınların çalışma yaşamına katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde kadınların hiçbir mezuniyet derecesine bakılmaksızın iş yaşamına katıldıkları andan itibaren en uzun süre olan 5 yıl devlet tarafından tüm sosyal güvencelerinin yatırımlarının yapılması için gerekli tüzüğü de hayata geçirip uygulamaya koyduklarını hatırlatan Başbakan Saner, “Hedefimiz, kadınlarımızın, hem girişimcilik yeteneklerinin artırtılması hem de sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken zorunlu yatırımları yaparken zorlanmamalarıdır” dedi.

Saner, “Girişimci kadınlarımızı destekleme konusuna sıcak bakıyoruz. Ülkemizde erkeklerin egemen olduğu bir iş sektörü var. Kadın girişimci, sayımız düşük. Bu anlamda kadın girişimcilerimizi desteklemek istiyoruz. Kooperatifçilik konusunda da destek olabileceğimizi ve seve seve katkı koymak istediğimi belirtmek isterim” diye konuştu.

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CANDEMİR

Selin Candemir ise  kabulde yaptığı konuşmada bölgesel üretim şeması ışığında, yerli ürünlerin markalaşmasına ve sertifikasyona yönelik teknik destekler sağlanmasının, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde farkındalığın artırılmasının, kooperatifçilik modelinin geliştirilmesi için kadınları bir araya getirerek ekonomiye katılımlarının sağlanmasının  önemine değinerek kadınların ekonomiye etkin katılımının desteklenmesi ve girişimcilik becerilerinin artırılması yönünde kapsamlı eğitimlerin her bölgede uygulanabilmesi için kaynak sağlanması ve iş birliğinin tesis edilmesinin gereği üzerinde durdu.

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir dernek çalışmaları hakkında da Başbakan Saner’e bilgi verdi.

“GİRİŞİMCİLİK İLKOKULDAN İTİBAREN MÜFREDATA DAHİL EDİLMELİ”

Girişimciliğin ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına dahil edilmesi ve bununla birlikte girişimci sayısının artmasıyla kamuya olan talebin azalması ve devletin ekonomik yönden daha güçlü olmasının önemine dikkati çeken Candemir, girişimcilik hibeleri, iş geliştirme destek hibeleri, kamu ve özel bankalar üzerinden faiz destekli kredi programlarının önemli olduğunu belirtti. Candemir, konuyla ilgili yapılan kamu spotu çalışmaları hakkında Başbakan’a bilgi de verdi.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Selin Candemir Kadınların başarı öykülerinin yer aldığı kitabı Başbakan Saner'e takdim etti.   

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Son Güncelleme: 08.06.2021 21:14
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