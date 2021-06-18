Saner: Hedef Temmuz’a kadar aşılı insan oranını 30 yaşa kadar indirmek

SANER: “EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM HEM ÜNİVERSİTELERDE HEM DE İLK VE ORTA EĞİTİMDE MUTLAKA BAŞLAYACAK”

“ARALIK’TA TÜRKİYE İLE 500 BİN DOZ AŞI GELMESİ KONUSUNDA MUTABIK KALDIK. BUNUN 190 BİN DOZLUK KISMINI GEÇEN HAFTA ALDIK. 300 BİN DOZLUK KISMI BELLİ PERİYOTLARLA KKTC’YE GELECEK. 50 BİN DOZ AŞI DA DÜN ADAMIZA GELDİ”

DENİZ: “AŞILANMANIN SÜRATLE TAMAMLANMASI EKONOMİK FAALİYETLERİ CANLANDIRACAK, İŞLETMELERİMİZE RAHAT BİR NEFES ALDIRACAKTIR”

Başbakan Ersan Saner, Eylül’de yüz yüze eğitimin hem üniversitelerde hem de ilk ve orta eğitimde mutlaka başlayacağını ve bunun için her türlü altyapıyı hazırladıklarını açıkladı.

Saner ayrıca, koronavirüs Kovid-19 aşılarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunarak, 23 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti ile 500 bin doz aşının ülkeye gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. 500 bin doz aşının 190 bin dozluk kısmının geçen hafta adaya geldiğine işaret eden Saner, 300 bin dozluk kısmının ise KKTC’ye belli periyotlarla geleceğini ve bu bağlamda dün 50 bin doz aşının adaya geldiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner, bugün, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bazı ekonomik örgüt temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret Odası’nda saat 18.00’da başlayan toplantıda Başbakan Ersan Saner ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konuşma yaptı. Ardından ekonomik sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini Başbakan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile paylaştıkları kapalı oturuma geçildi.

SANER

Başbakan Saner, ekonomik sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Oda’nın Kıbrıs Türk halkının “en önemli örgütlerinden bir tanesi” olduğunu ve dünya ile yapılan ticaret işlemlerinin “tek noktası” olduğunu söyledi.

Saner, “Buradaki sorunların giderilmesinin biz hükümetlerin görevi olduğunu düşünüyoruz” diyerek “İçinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci sadece KKTC’yi değil, tüm dünya ülkelerini hem sağlık hem de ekonomik açıdan derinden etkilemiştir. Bizlerde tabii dünyadaki bu salgından etkilendik ve bunun yaralarını sarmak için çok ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda sizlerin de görüş ve önerileri geleceğin planlaması açısından çok önemlidir” dedi.

Başbakan Saner, “Normallerin normal olmadığı bir dünya düzenine doğru evriliyoruz” diyerek, hükümetin de buna göre hem sağlık hem de ekonomik sektör için tedbirler aldığını söyledi.

Başbakan Saner, sağlıkta alınan tedbirlere işaret ederek, “Bir önceki hükümetimiz döneminde Acil Durum Hastanesi devreye girmemiş olsaydı bugün salgınla mücadelede bu kadar başarılı olduğumuzu ifade edemeyecektik” dedi.

Bunun yanında “ekonominin de bir an önce ayağa kalması gerektiğini” ifade eden Başbakan Saner, ekonomik sektörde yapılması gerekenler konusunda sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin “önemli” olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, ülkenin hizmet sektörüne bağlı olarak ekonomisini dengelediğini ve gelirini sağladığını ifade ederek, “Turizm ve eğitim çok önemlidir. Turizm ile ilgili ilk açılım 4 Haziran’da yapıldı. Kısa süre içerisinde küçük küçük değişikliklerle yabancı ülkelerden ülkeye turist kabul etmeye başladık. Şimdi de eğitim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Eğitim sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitim, hem üniversitelerimizde hem de ilk ve orta eğitim de mutlaka başlayacaktır, bunun için de gerekli tüm altyapıyı hazırlamış bulunmaktayız” dedi.

Aşılar konusuna da değinen Başbakan Saner, “23 Aralık’ta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığım ilk ziyarette de mutabık kaldığımız aşı miktarı vardı, 500 bin doz aşı diye. Bunun 190 bin dozluk kısmını geçtiğimiz hafta aldık. 300 bin dozluk kısmının da Sağlık Bakanımızın Türkiye ziyareti sırasında açıkladığı gibi KKTC’ye belirli periyotlarla geleceğini ve bu bağlamda dün 50 bin doz aşı adamıza geldiğini ifade edebilirim” dedi.

Hükümetin hedefinin; temmuz başına kadar toplumda aşılama yaşını 30 yaşa kadar indirmek olduğunu ifade eden Saner, “Bunun yanında en önemlisi iki sektörü ayırarak ki, bunlardan biri turizm diğeri de eğitim sektörüdür. Bu sektörlerde çalışan herkesi aşılamak için Sağlık Bakanlığı her türlü önlemi almış bulunmaktadır” diye konuştu.

Başbakan Saner, Eğitim Bakanlığı ile tüm üniversite rektörlerini bir araya toplayarak, Eylül’de yüz yüze eğitimin başlaması için ne yapılması gerektiğini, hükümetten neler beklediğini en geç haziran ayının sonuna kadar hükümete bildirmelerini talep ettiklerini belirterek, hükümetin de buna göre yurt dışından ülkeye gelecek öğrenciler için gerekli bildirimleri yapacağını söyledi.

Başbakan Saner, çok sıkıntılı günlerden geçildiğini, ancak Kovid-19 sürecini başarıyla atlatacaklarına olan inancını dile getirerek, ülke ekonomisinin daha iyiye ve daha ileriye gitmesi için sektör temsilcilerinin ortaya koyacağı görüş ve öneriler ve hükümetin de bu konularda sektör temsilcilerine nasıl yardımcı olacağı ile ilgili değerlendirme toplantısının önemini yineledi.

DENİZ

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik sektör temsilcilerinin sektörel sorunları doğrudan aktarmalarına fırsat yaratmasından dolayı Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Deniz, Oda’nın hem sektörlerin sorunları hem de KKTC ekonomisinin geleceği ile ilgili faaliyetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Birincil önceliğimiz; toplumsal sorunlarımızdır. Bu bağlamda, Kovid-19 salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgilenmek bu dönemdeki birincil öncelliğimiz olmuştur. Bu süreçte uzun bir süreden beridir birlikte çalışmaktayız. Bu konudaki anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanı’nın Ankara’dan müjdeli haberlerle gelmiş olmasıyla önümüzdeki haftalarda ekonomimizi ayağa kaldırmak için daha yoğun faaliyette bulunma olanağımız olacaktır. Aşılanmanın süratle tamamlanması ekonomik faaliyetleri canlandıracak, işletmelerimize rahat bir nefes aldıracaktır. Elbette bu kamu gelirlerine de yansıyacak ve kamu maliyemizi de rahatlatacaktır.”

Deniz, salgın sonrasında yapılması gerekenlere de yoğunlaşmanın zamanı geldiğini söyleyerek, “Bu konuda neler yapmamız gerektiği konusunda sürekli olarak çalışmaktayız. Genelde yapmamız gerekenler olduğu gibi özelde sektörel bazda da yapmamız gerekenler vardır” dedi.

Deniz, Oda’nın sektör komitelerinin bu konuda “titizlikle, sorunları yakından izleyerek çalışmalar yapmakta” olduğunu ifade ederek, komite başkanlarının ekonomik sektörlerin sorunlarını doğrudan Başbakan Saner’e ve Maliye Bakanı Oğuz’a aktarma fırsatı bulacaklarını söyledi.