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Saner'den basın açıklaması

Başbakan Ersan Saner, 5+BM gayriresmi toplantısının Cenere'de gerçekleşen görüşmelerin ardından KKTC'ye döndü..

30 Nisan 2021 Cuma 12:20
Saner'den basın açıklaması
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Başbakan Ersan Saner,  gelişinin ardından Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

“Hükümet olarak görevimizin başındayız” diyen Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, geçtiğimiz aylarda imzalanan 2021 Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü çerçevesinde KKTC’ye 430 milyon TL bir kaynak aktarımı yapıldığını açıkladı.

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Ersan Saner, Fuat Oktay ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, şöyle devam etti:

“Bugünden itibaren ülkedeki alt yapı yatırımları başta olmak üzere, ülke ekonomisinde katkıda bulunacak yatırımları yaparak, ülke ekonomisini iyi bir noktaya taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs konusunda çözüm arayışları devam ederken, gelişmiş düzeyi artması ve ülkenin kalkındırılması için her türlü çalışmayı ortaya koyacağız. En yakın zaman da halkımız görsel olarak yapılanları görecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
Ersan Saner
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