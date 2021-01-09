Saner: “1 Nisan 2021’den itibaren turist almaya başlayabiliriz”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Saner, KITSAB’ın ülkenin lokomotif sektörü turizmin gelişmesi için ortaya koyduğu çalışmaların, mevcut zor günlerde de çok önemli olduğuna işaret etti.

Virüs süreci nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla turizm faaliyetlerinin yeterince yapamadıklarını ifade eden Saner, “Mart 2020’de başlayan süreçte turizme elden geldiğince nasıl destek olduysak, bu dönemde de sizlerin yapmış olduğunuz tespitler ışığında destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, “Türkiye Cumhuriyeti ile yapacağımız ekonomik ve mali iş birliği protokolünde turizmi de göz ardı etmeyeceğiz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hareket ettiğimiz sürece sorunlarımız her zaman çözüm bulacaktır” dedi.

Başbakan Ersan Saner, 2021 Yılı içinde turizm ve yüksek öğrenimde neler yapılabileceğini gerek Başbakanlık gerekse de Bakanlıklar arasında yapılacak çalışmalar ile yönlendireceklerini belirtti.

Ülkemizdeki üniversite rektörleri ile yaptıkları toplantıda yüzyüze eğitime tekrar nasıl başlanacağı konusunda bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Saner, çalışmanın sonuçlarını, Ocak ayı sonu itibari ile tüm ülkelere duyurmayı planladıklarını belirtti.

Aşı olan insanların, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren ülkeye gelmesi konusunda, bulaşıcı hastalıklar üst kurulu ile bir toplantı yapacaklarını kaydeden Saner, öğrenciler yanında, turistlerin ülkeye geliş prosedürlerini görüşeceklerini ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, “KKTC’nin turizmde rekabet kalitesi ve önünün nasıl açılacağının sorumluluğunu sizlerle birlikte bizler de taşıyor ve hissediyoruz. İnşallah 2021 kayıp bir yıl olmaz” dedi.

ORHAN TOLUN: “HÜKÜMETİN TURİZM SEKTÖRÜNE KATKISI DEVAM ETMELİ”

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun da genelde turizm, özelde de seyahat acentelerinin sorunlarını aktardı

9 Mart 2020 yılından beri ülkedeki tek kapalı sektörün turizm acenteleri olduğunu ifade eden Tolun, günde 2 uçağın adaya gelmesinden dolayı bilet fiyatlarının yüksek olduğunu, satış yapamadıklarını söyledi.

İç turizmde de yeterli katkıyı görmediklerini kaydeden Tolun, devletin 1500 TL’lik devlet desteği, sigorta ve ihtiyaç sandığı yatırımları ile prim hibe desteğinde bulunduğunu hatırlattı.

Tolun hükümetten 31 Haziran 2021 tarihine kadar, kendilerine tekrardan bir yardım paketi hazırlanmasını talep etti.