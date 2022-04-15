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Sanayide korkutan yangın!
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Sanayide korkutan yangın!

Gece yarısı Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde yangın meydana geldi.

15 Nisan 2022 Cuma 12:00
Sanayide korkutan yangın!

Polisten verilen bilgi şu şekilde:

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15.04.2022 tarihinde saat 00:05’de Gazimağusa’da, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir oto garaj içerisinde, muhtemelen şarjda takılı bırakılan pillerinin aşırı ısınıp patlaması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iş yeri içerisinde bulunan 3 adet bilgisayar, muhtelif araç yedek parçaları, tamir aletleri, sandalyeler, kapılar ve bir araç tamamen, diğer bir araç ise kısmen yanmış olup, binanın tüm elektrik tesisatı ile taşıyıcı profil demirleri ısıdan zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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