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Şan: Borçlanma limiti yetkisi yanlış yorumlanıyor

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından tedbir amaçlı almış olduğu borçlanma limiti yetkisinin yanlış yorumlandığı hususuna vurgu yaptı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:25
Şan: Borçlanma limiti yetkisi yanlış yorumlanıyor

Maliye Bakanı Alişan Şan, Maliye Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından tedbir amaçlı almış olduğu borçlanma limiti yetkisinin yanlış yorumlandığı hususuna vurgu yaptı.

Maliye Bakanı Alişan Şan; “önümüzdeki aylarda seçim yasaklarının da göz önünde bulundurularak, 2022 Mali Yılı Bütçe Yasası tahminleri ihtiyaçları doğrultusunda, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu yetkiyle 600 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisi alınmıştır.

Söz konusu borçlanma limiti yetkisi tedbir amaçlı alınmış olup, bazı basın yayın organlarında yanlış yorumlanmakta ve kamuoyu bu algı ile yönlendirilmektedir” dedi.

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Son Güncelleme: 29.08.2022 17:30
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