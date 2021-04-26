banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hekimler siyaseti seçti…
Hekimler siyaseti seçti…
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası !
Tabipler Birliği’nin iki büyük hatası...
Federasyon, ama nasıl?
Federasyon, ama nasıl?
Bu memleket bizim
Bu memleket bizim
banner376

Salgına rağmen Ramazan ayının ilk on gününde Kabe'yi 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Suudi Arabistan, ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı, umre yapmak ve namaz kılmak için 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:00
Salgına rağmen Ramazan ayının ilk on gününde Kabe'yi 1,5 milyon kişi ziyaret etti
banner337

Haremeyn İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi.

Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise Kabe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını söyledi.

Huceyli, Kabe'ye gelenler için de COVID-19 tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Tedbirler kapsamında yeni kararlar açıklanmıştı

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

banner341
Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin, COVID-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Geçen yıl teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, COVID-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kabe Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
LAÜ Akademisyeni Türkeri, “Kanser Oluşumunda Çevresel Faktörler” konusuna değindi
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Covid-19 salgınının etkisinde yaşanan “Dünya Tasarım Günü”
Kapalı turizme yoğun ilgi
Kapalı turizme yoğun ilgi
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
UBP Milletvekili Gürçağ, Güzelyurt'ta temaslarda bulundu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
Turunçlu kavşağında trafik kazası!
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
GAÜ I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması için son başvuru 3 Mayıs
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
Halkın Partisi, KIB-TEK hakkında Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu’na şikayette bulundu
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi hizmetlerine ara verdi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim