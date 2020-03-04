Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan GAÜ’ye ziyaret

TC Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Albay Mehmet Yakın ve Albay Tarkan Düzgünçınar, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri ile GAÜ Milenyum Senato’da bir araya geldi.



Albay Tarkan Düzgünçınar Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluş ve teşkilat yapısı ile görev alanları, sunduğu kariyer fırsatlarını ve başvuru sürecinde bilinmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.







Düzgünçınar en öncelikli işlerinin arama ve kurturma olduğunu belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti; “En önemli görevimiz deniz emniyetini sağlayarak denizdekilerin can güvenliğini sağlamak. Bunun yanı sıra denizde meydana gelen her türlü kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



Etkinliğin sonunda öğrenci ve akademisyenlerden gelen soruları cevaplayan Albay Tarkan Düzgünçınar ve Albay Mehmet Yakın’a katılımlarından dolayı teşekkür hediyeleri GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Dr. Bayram Ali Tavlayan tarafından takdim edildi.