Saglıkta tasarruf olmaz eylemine davet

SAGLIKTA TASARRUF OLMAZ EYLEMİNE DAVET
Bu yüzden iletişime geçemediğimiz bizimle ayni fikirde olan tüm örgütlere buradan çağrımızdır alınan kararların sonucunda kısa bir süre sonra tüm toplumumuzun yeniden tamamen kapanmak zorunda kalmasının önüne geçebilmek için gelin mücadelemizi hep birlikte vererek halkımız için önemli olan kararların alınmasında tek yumruk tek güç olalım diyerek eylemimize davetimizi yiniliyoruz.
Tarih: 31-08-2021 Saat:09:00 Toplanma yeri: kuğulu park Güzergah:Maliye Bakanlığı - başbakanlık