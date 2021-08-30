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Saglıkta tasarruf olmaz eylemine davet

30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:20
Saglıkta tasarruf olmaz eylemine davet

SAGLIKTA TASARRUF OLMAZ EYLEMİNE DAVET

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Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği olarak çıktığımız yolda PCR ve abtijen testlerine yönelik alınan kararların tüm halkımızı etkileyecek sonuçlar doğuracağının bilincinde olarak bu eylemde etkilenecek olan tüm kesimlerin birliklerin, sendikal oluşumların ve platformlardan destek talep ederek toplumsal bir mücadelede bulunmak gerektiğine inanıyoruz.

Bu yüzden iletişime geçemediğimiz bizimle ayni fikirde olan tüm örgütlere buradan çağrımızdır alınan kararların sonucunda kısa bir süre sonra tüm toplumumuzun yeniden tamamen kapanmak zorunda kalmasının önüne geçebilmek için gelin mücadelemizi hep birlikte vererek halkımız için önemli olan kararların alınmasında tek yumruk tek güç olalım diyerek eylemimize davetimizi yiniliyoruz.

Tarih: 31-08-2021 Saat:09:00 Toplanma yeri: kuğulu park Güzergah:Maliye Bakanlığı - başbakanlık

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