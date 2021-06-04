Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan yapılan yazılı açıklamada, “Gri renk kategorisinde olan ülkelerin hangileri olduğu Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında yer almakta olup, bu ülkelerden gelecek olanlar [email protected] adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler” denildi.

