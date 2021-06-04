Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan yapılan yazılı açıklamada, “Gri renk kategorisinde olan ülkelerin hangileri olduğu Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında yer almakta olup, bu ülkelerden gelecek olanlar [email protected] adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler” denildi.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından yapılan yapılan yazılı açıklamada, “Gri renk kategorisinde olan ülkelerin hangileri olduğu Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında yer almakta olup, bu ülkelerden gelecek olanlar [email protected] adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler” denildi.