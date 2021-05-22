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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı 23 Mayıs 2021 tarihine kadar tüm günler için ( bu pazar günü de dahil olmak üzere)  saat 22.00-05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınmasını önermiştir. 

22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:48
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Dolayısıyla bu Pazar sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu emirnamesi ile de bu Pazar sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirilmiştir. 

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23 Mayıs 2021 tarihine kadar, 23 Mayıs Pazar günü de dahil olmak üzere  perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler /sektörler 08.30 -20.00 saatleri arasında ; restoranlar,kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10.00- 21.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacaktır. 

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için “saat:23:00 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir. 

24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 10:00-22:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

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