Sağlık Bakanı Pilli, aşı uygulamalarını yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün 80 yaş üzeri kişilere kovid-19 aşı uygulamasının yapıldığı Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 aşı programı çerçevesinde, 5 merkezde 80 yaş ve üzeri kişilere aşı yapılmaya başlanırken, Bakan Pilli, bu merkezlerden Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'ni ziyaret etti.

Acil Durum Hastanesi ile Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde çalışmaları inceleyen Pilli, vatandaşlarla da sohbet etti.



Toplum sağlığının her şeyden önce geldiğini ve halkın sağlığı için gereken neyse yapılacağını kaydeden Pilli ise, aşı programı çerçevesinde zaman zaman aksaklıklar olabileceğini ancak Sağlık Bakanlığı ekiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için canla başla çalıştığını ifade etti.

