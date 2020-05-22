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Sağanak yağmur bekleniyor

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Sağanak yağmur bekleniyor
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HAFTA SONU YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR… SICAKLIK BAYRAMIN İLK GÜNÜ 24-27 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

KKTC Ramazan Bayramı’nı yağışlı havayla karşılayacak. Havanın arife olan yarın ve bayramın ilk günü olan Pazar yağmurlu olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkarak 40’lı rakamları geçen hava sıcaklığı da düşüyor.

Meteoroloji Dairesi, 23-29 Mayıs arasını kapsayacak önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Buna göre yarın hava parçalı bulutlu, zamanla yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

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Pazartesi, Salı ve Çarşamba açık ve az bulutlu, çarşamba öğle saatleri parçalı bulutlu, Perşembe açık ve az bulutlu, Cuma açık ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu hava bekleniyor.

SICAKLIK 28-31… BAYRAMIN İLK GÜNÜ 24-27

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31, Pazar günü ise 24 – 27 derece santigrat dolaylarında seyredecek.                

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta, Cumartesi ve Pazar günleri kuvvetli, yer yer fırtınamsı esecek.

Son Güncelleme: 22.05.2020 15:23
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