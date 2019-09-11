Renklerin Çeşitliliği Projesi Kapsamında İkinci Kez Staj Programı Uygulanacak

Lefkoşa, 11 Eylül 19 : Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında ikinci kez staj programı uygulanacak.

Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında Kuir Kıbrıs Derneği’nde uygulanacak olan staj programına başvurular, 20 Eylül saat 18:00’e kadar kabul edilecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kuir Kıbrıs Derneği, ilk çağrıda yoğun ilgi gören staj programının ikincisine hazır olduğunu belirtti. Dernek, Ekim’de düzenlenecek olan Akademide Çeşitlilik Konferansı için tam gaz hazırlıklarına devam ederken, yılın son çeyreği için bir birinden renkli yeni aktiviteler için çalışmalar başlattığını ve bu yüzden LGBTİ+ mücadelesinin parçası olup Kuir Kıbrıs Staj Programı’na katılım sağlayabilecek ve dernek faaliyetlerinin bir parçası olup dernek çalışanları ile birlikte hareket etme isteğine sahip stajyerler aradığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre staj programına; derneği tanıyan, tanımak isteyen ve zaman yönetimi, insan ilişkileri gibi ofis yönetimi alanlarında ilgili herkesin başvurabileceği bildirildi.



Staj programı süresince stajyerler dernek çalışanlarını desteklemek, başta uluslararası konferans olmak üzere yürütülen projelerin faaliyetlerinde aktif rol almak, fon geliştirme faaliyetlerinde yer almak, haber bülteni hazırlamak, iletişimden sorumlu ekip ile işbirliği içerisinde çalışmak ayrıca raporlama çalışmalarına destek vermek gibi sorumlulukların yanında farklı alanlarda da dernek çalışmalarına katkı koyacaktır. Bu sayede, staj programı katılımcılara yönetimsel ve iletişim alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı, sosyalleşme ve sivil toplum örgütünde staj tecrübesi edinme fırsatı sağlayacaktır.Staj programına başvurmak isteyenlerin Motivasyon Mektubu ve CV’lerini queercyprus@gmail.com adlı e-mail adresine en geç 20 Eylül saat 18:00’e kadar göndermesi gerekmektedir.Başvuru yapmadan önce, staj programına dair detayların bulunduğu Kuir Kıbrıs Derneği - Staj Programı Kılavuz Kitapçığını okumak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin resmi internet sayfasını (https://www.queercyprus.org/tr/ekim-ayi-staj-programi-kilavuz-kitapcigi/) ziyaret edebilirsiniz.”(SEL) FOTOĞRAFLI