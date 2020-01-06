Rekabet Kurulu yasa tanımıyor!..

KIBRIS MANŞET Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarımız Levent Özadam’a konuşan Tosunoğlu, Güzelyurt tarihi tren istasyonu çevre düzenleme ve bina elektrik işlemleri ihalesinde yasaların ayaklar altına alındığı söyledi.

İnşaat Encümen’in uyarılarına rağmen Rekabet Kurulu’nun bunu kulak ardı ettiğini belirten Barış Tosunoğlu, kurulun kamu çalışanı olmayan birisini kontrolör olarak tanıdığını bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Tosunoğlu, ihale şartnamesinde Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, İnşaat Encümeni, Merkezi İhale Komisyonu ve Genel Fenni Şartname ile Kamu Çalışanları yasalarının ihlal edildiğini, bu neden şartnamenin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

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