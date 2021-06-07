Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan İsmail Arter’e Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Rauf Denktaş Gençlerle Sohbet” ve “Kıbrıs Girit olmasın” isimli kitaplarını takdim etti. Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kürşat, bu kadar zamandır yanlarında olduğu ve Vakfa verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, bundan sonrası için somut projelerle ilgili taleplerinin olacağını söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile pandemiden dolayı bir araya gelme imkanı azalsa da gönüllerinin her zaman bir olduğunu ifade ederek, Denktaş Vakfı ile geçmişte güzel projeleri olduğunu, bundan sonra çalışmalara devam ederek kaybedilen zamanı telafi edeceklerini, sürpriz projeler hazırlığında olduklarını söyledi. Her zaman saygı ve sevgi ile andığı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a değer verdiğini, kitaplarını okuduğunu eksik olan kitaplarını da tamamlayacağını ifade eden Başkan Arter, Vakfın verdiği hizmetlerin de takdire şayan olduğunu söyledi.