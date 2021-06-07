banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Rauf Raif Denktaş Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Değer Denktaş ile Orhan Kürşat Belediye Başkanı İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:22
Rauf Raif Denktaş Vakfı Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
banner337

banner341
Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan İsmail Arter’e Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Rauf Denktaş Gençlerle Sohbet” ve “Kıbrıs Girit olmasın” isimli kitaplarını takdim etti. Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Kürşat, bu kadar zamandır yanlarında olduğu ve Vakfa verdiği destekten dolayı Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, bundan sonrası için somut projelerle ilgili taleplerinin olacağını söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, Rauf Raif Denktaş Vakfı ile pandemiden dolayı bir araya gelme imkanı azalsa da gönüllerinin her zaman bir olduğunu ifade ederek, Denktaş Vakfı ile geçmişte güzel projeleri olduğunu, bundan sonra çalışmalara devam ederek kaybedilen zamanı telafi edeceklerini, sürpriz projeler hazırlığında olduklarını söyledi. Her zaman saygı ve sevgi ile andığı Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a değer verdiğini, kitaplarını okuduğunu eksik olan kitaplarını da tamamlayacağını ifade eden Başkan Arter, Vakfın verdiği hizmetlerin de takdire şayan olduğunu söyledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Rauf Raif Denktaş VakfıİSMAİL ARTER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim