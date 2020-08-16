Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı yeniden Latif Akça

Yönetim Kurulu tek liste olduğu için üyeler tarafından seçimsiz onaylandı. Görev dağılımları Yönetim Kurulunun ilk toplantısından sonra belirlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kızı Ender Denktaş derneğe ilgisi ve desteği nedeniyle fahri üye yapıldı.

Başkanlığa seçilen, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın anıt mezarının tamamlanmasının öncelikleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Denktaş’ın düşüncelerini yaşatmak adına yapılan eğitim ve lobi faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendiren Akça; tarih bilincinin bir milletin devamlılığının tek garantisi olduğunu , zihin olarak işgal edilmiş, milli benliğini kaybetmiş milletlerin asimile olmaya, yok olmaya mahkum olduğunu kaydetti.