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Ramazan öncesi zamlara devam...Ramazan pidesi, 8-10 TL arası olacak!
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Ramazan öncesi zamlara devam...Ramazan pidesi, 8-10 TL arası olacak!

Ekmeğe gelecek olan zamla birlikte, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi ‘ramazan pidesi’nin de fiyatı belli oldu. Ramazan pidesinin boyutuna göre 8-10 TL arasında olacağını kaydetti.

31 Mart 2022 Perşembe 11:23
Ramazan öncesi zamlara devam...Ramazan pidesi, 8-10 TL arası olacak!

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, ramazan ayının vazgeçilmezi ‘ramazan pidesi’nin fiyatını açıkladı.

“Ramazan Pidesi 8-10 TL arasında olacak”

Çıralı, ramazan pidesinin boyutuna göre 8-10 TL’ye satılacağını kaydetti.

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“Somun ekmek, 5.5-6 TL olacak"

Ekmeğe gelecek zamla ilgili de konuşan Çıralı, somun ekmeğin 5.5-6 TL olacağını belirterek, yeni ekmek fiyatlarının 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

İnsanların alım gücünün düştüğünü, her ürüne zam geldiğini söyleyen Çıralı, 1 torba un fiyatının 500 TL’yi geçtiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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