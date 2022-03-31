Ramazan öncesi zamlara devam...Ramazan pidesi, 8-10 TL arası olacak!

Ekmeğe gelecek olan zamla birlikte, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi ‘ramazan pidesi’nin de fiyatı belli oldu. Ramazan pidesinin boyutuna göre 8-10 TL arasında olacağını kaydetti.